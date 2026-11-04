Le beau geste d'Almería pour la famille de Jesús De Miguel

À travers un communiqué publié ce mercredi, l’UD Almería a annoncé que l’intégralité des recettes de la billetterie de la rencontre face à Tenerife , qui se déroulera lors de la 34 e journée de Liga 2, sera reversée à la famille de Jesús De Miguel, décédé ce mardi.

« Guidés par notre sens de la responsabilité sociale et humanitaire, et par notre ferme conviction de l’importance de la solidarité et d’être aux côtés de tous les membres de la communauté footballistique, surtout dans des moments aussi difficiles, l’UD Almería, à l’initiative de son président, M. Mohammed Al Khereiji, a décidé d’utiliser la totalité des recettes de vente de billets de son match à domicile contre le CD Tenerife, comptant pour la 34 e journée, pour soutenir la famille de Jesús De Miguel » , a ainsi déclaré le club andalou.…

AP pour SOFOOT.com