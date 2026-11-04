Jean Butez revient sur ses premiers pas avec les Bleus

Des étoiles plein les yeux. Lors d’un entretien accordé à Ouest-France paru ce mercredi mati, le portier de Côme Jean Butez s’est attardé sur son retour dans son Nord natal pour y défier le RC Lens, rival historique de son club formateur, le LOSC. Mais le gardien de 31 ans s’est également confié sur sa toute première expérience en équipe de France .

Appelé par Zinédine Zidane pour pallier la blessure de son rival du soir Robin Risser, Jean Butez a pu se mesurer aux frappes de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et autre Michael Olise à l’entraînement : « Le rassemblement a duré deux semaines, ce qui m’a permis de m’adapter et de m’intégrer plus facilement à ce groupe composé de très grands joueurs, d’un très grand coach et d’un staff complet, qui m’a permis de me sentir bien dès le départ. » …

MB pour SOFOOT.com