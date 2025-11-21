Tottenham lutte contre la calvitie à sa manière
Deux coupes pour le prix d’une.
Tottenham a un nouveau partenaire : Elithair, la plus grande clinique de greffe capillaire au monde. Oui, les Spurs ont peut-être du mal à soulever des trophées (mauvaise langue après la Ligue Europa…), mais pour regarnir des crânes, ils sont désormais les champions. Même si le besoin n’est pas vraiment présent au sein de l’effectif, troisième plus jeune moyenne d’âge de Premier League (24,7 ans), les dirigeants misent sur l’avenir et les futurs problèmes capillaires, et plus important encore, sur la confiance en soi.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
