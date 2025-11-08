 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tottenham et Manchester United se réconcilient dans le temps additionnel
information fournie par So Foot 08/11/2025 à 15:39

Tottenham et Manchester United se réconcilient dans le temps additionnel

Tottenham et Manchester United se réconcilient dans le temps additionnel

Tottenham 2-2 Manchester United

Buts : Tel (84 e ) et Richarlison (90 e +1) pour Tottenham // Mbeumo (32 e ) et De Ligt (90 e +6) pour Manchester United

Certains se sont peut-être enflammés.…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Guingamp concède le nul malgré deux buts d'avance (dont un superbe)
    Guingamp concède le nul malgré deux buts d'avance (dont un superbe)
    information fournie par So Foot 08.11.2025 15:58 

    Signé Amine Hemia. À l’occasion de la quatorzième journée de Ligue 2, Guingamp a cru battre Pau grâce à un beau but de son milieu franco-algérien : à la demi-heure de jeu, le bonhomme a envoyé une frappe gagnante sans contrôle qui a lobé Esteban Salles. Avant lui, ... Lire la suite

  • Illustration du drapeau israélien et du logo de l'UEFA
    Football-La fédération irlandaise appelle à la suspension d'Israël des compétitions européennes
    information fournie par Reuters 08.11.2025 15:56 

    DUBLIN (Reuters) -La fédération irlandaise de football (FAI) a déclaré samedi avoir voté en faveur d'une résolution demandant à l'UEFA de suspendre avec effet immédiat Israël des compétitions européennes. Les membres de l'organe décisionnel du football irlandais ... Lire la suite

  • Luis Enrique tendre avec un de ses joueurs
    Luis Enrique tendre avec un de ses joueurs
    information fournie par So Foot 08.11.2025 14:07 

    Au moins, les absences permettent de favoriser le retour en forme de joueurs cachés dans l’ombre. C’est le cas pour Warren Zaïre-Emery, le milieu de terrain de l’équipe de France : pas au top ces derniers mois, l’international a profité de la cascade de blessures ... Lire la suite

  • Le Paris Saint-Germain a voulu recruter un des meilleurs neuf du monde
    Le Paris Saint-Germain a voulu recruter un des meilleurs neuf du monde
    information fournie par So Foot 08.11.2025 13:09 

    Et ce neuf s’appelait… … Julian Alvarez ! Interrogé dans les colonnes de France Football , l ‘avant-centre a confirmé un intérêt du Paris Saint-Germain à son égard en 2024 . Finalement, l’Argentin a signé en faveur de l’Atlético de Madrid dont il est actuellement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank