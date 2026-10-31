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Tottenham enfonce Crystal Palace
information fournie par So Foot 31/10/2026 à 20:27

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Tottenham enfonce Crystal Palace

Tottenham enfonce Crystal Palace

Tottenham 2-0 Crystal Palace

Buts : Gray (25 e ), van Hecke (73 e ) pour les Spurs

Expulsion : Mateta (13 e ) côté Crystal Palace

LB pour SOFOOT.com

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Sport
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