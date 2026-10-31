Tottenham enfonce Crystal Palace
Tottenham 2-0 Crystal Palace
Buts : Gray (25 e ), van Hecke (73 e ) pour les Spurs
Expulsion : Mateta (13 e ) côté Crystal Palace …
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Tottenham enfonce Crystal Palace
Buts : Gray (25 e ), van Hecke (73 e ) pour les Spurs
Expulsion : Mateta (13 e ) côté Crystal Palace …
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Bayern Munich 2-2 Borussia Dortmund Buts : Laimer (38 e ), Upamecano (66 e ) pour le Rekordmeister // Guirassy (60 e ), Silva (89 e ) pour le BvB La Bundesliga est loin d’être pliée. Alors que les meilleurs ennemis d’outre-Rhin, le Bayern et le Borussia Dortmund ... Lire la suite
Udinese 2-5 AS Rome Buts : Zaniolo (50 e ), Palma (78 e ) pour les Friulani // Cristante (10 e ), Mora (31 e ), Malen (33 e ), Ndicka (37 e ) pour les Giallorossi 45 minutes ont suffi. Toujours invaincue en championnat cette saison, l’AS Rome avait l’occasion d’enchaîner ... Lire la suite
Un renfort pas de poids. Rétrogradé en Pro 2 après le match face au Havre (4-3), Keyliane Abdallah a disputé son premier match de la saison en National 2 . Il n’était pas le seul jeune présent avec le groupe professionnel à être descendu d’un échelon, comme le ... Lire la suite
Créée en 1978, la Route du Rhum dont la 13e édition s'élance dimanche de Saint-Malo, est devenue au fil de l'eau une course légendaire pour tous les marins solitaires rêvant de défier l'Atlantique.
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