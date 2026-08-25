Le FC Lorient se fait prêter un titulaire de l'AZ
Les Merlus vivent de l’Islande au Maroc, en passant par le Danemark. Isak Jensen en est le meilleur exemple : le voici joueur du FC Lorient. L’international espoir danois (10 sélections) arrive en prêt d’un an en Bretagne en provenance d’Alkmaar, assorti d’une option d’achat. L’ailier gauche sort d’une saison pleine avec les Néerlandais, où il a disputé 55 matchs, pour 7 buts (dont 5 en Ligue Conférence) et 8 passes décisives.
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