Tottenham cherche à embaucher un psychologue

La solution pour tenir le coup. Mal embarqué dans cette fin de saison, Tottenham joue dangereusement avec la zone de relégation de Premier League. Les Spurs sont actuellement 18 e , deux points derrière West Ham. Une situation défavorable qui pousse le club à chercher un psychologue pour aider ses joueurs mentalement.

Le sprint de la dernière chance

La réaction des joueurs abattus après l’égalisation de Brighton, notamment Xavi Simons, totalement désespéré, au bord des larmes, en dit long sur le moral des hommes de Roberto De Zerbi. Il faut dire que depuis 2026 les Spurs n’ont pas gagné le moindre match de Premier League. …

AR pour SOFOOT.com