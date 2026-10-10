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Lille assure le service minimum face au Havre et devient leader de Ligue 1
information fournie par So Foot 10/10/2026 à 19:18

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Lille assure le service minimum face au Havre et devient leader de Ligue 1

Lille assure le service minimum face au Havre et devient leader de Ligue 1

Lille 1-0 Le Havre

But : Bakwa (5 e ) pour les Dogues

Expulsion : Seko (62 e ) côté havrais

LB pour SOFOOT.com

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Sport
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