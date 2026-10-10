Lille assure le service minimum face au Havre et devient leader de Ligue 1
Lille 1-0 Le Havre
But : Bakwa (5 e ) pour les Dogues
Expulsion : Seko (62 e ) côté havrais …
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Lille assure le service minimum face au Havre et devient leader de Ligue 1
But : Bakwa (5 e ) pour les Dogues
Expulsion : Seko (62 e ) côté havrais …
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Un moyen d’action pacifique. Pour le retour du Rayo Vallecano à Vallecas pour la première fois de la saison après un exil de deux mois à Butarque, l’antre de Leganés, le match face à l’Athletic Club a finalement été définitivement arrêté aux alentours de la demi-heure ... Lire la suite
Alavés 1-2 Atlético de Madrid Buts : Boyé (45 e +6 SP) pour les Albiazules // Grimaldo (33 e ), Romero (87 e ) pour les Colchoneros Expulsion : Ángel Pérez (61 e ) côté Alavés .… LB pour SOFOOT.com
Des images qu’on n’aime pas voir. Le défenseur lillois, Tiago Santos pourrait bien être indisponible pendant une longue période pour les Dogues. Titulaire face au Havre, le latéral droit a été sévèrement touché au genou gauche après un tacle mal maîtrisé d’Amir ... Lire la suite
Des scénarios renversants. La bonne opération de ce samedi après-midi est signé Brighton. Réduits à dix pendant plus d’une demi-heure, les Seagulls sont parvenus à arracher les trois points sur la pelouse de Sunderland. Si Maxim De Cuyper était parvenu à ouvrir ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer