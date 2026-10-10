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L'Inter corrige Parme et récupère provisoirement le fauteuil de leader
information fournie par So Foot 10/10/2026 à 20:02

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L'Inter corrige Parme et récupère provisoirement le fauteuil de leader

L'Inter corrige Parme et récupère provisoirement le fauteuil de leader

Inter 3-0 Parme

Buts : Sučić (13 e ), Çalhanoğlu (18 e SP), Thuram (31 e ) pour les Nerazzurri

Sans forcer. L’Inter s’est largement imposé face à Parme (3-0), une demi heure a suffi aux joueurs de Cristian Chivu pour s’adjuger les trois points et récupérer le fauteuil de leader au détriment de l’AS Rome qui défiera Côme ce dimanche.…

LB pour SOFOOT.com

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