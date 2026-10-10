L'Inter corrige Parme et récupère provisoirement le fauteuil de leader
Inter 3-0 Parme
Buts : Sučić (13 e ), Çalhanoğlu (18 e SP), Thuram (31 e ) pour les Nerazzurri
Sans forcer. L’Inter s’est largement imposé face à Parme (3-0), une demi heure a suffi aux joueurs de Cristian Chivu pour s’adjuger les trois points et récupérer le fauteuil de leader au détriment de l’AS Rome qui défiera Côme ce dimanche.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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