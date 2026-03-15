Tottenham arrache le nul à Liverpool
Liverpool 1-1 Tottenham
Buts : Szoboszlai (18ᵉ) pour les Reds // Richarlison (90ᵉ)
En pleine période de doute (deux défaites sur les trois derniers matchs (TCC)), Liverpool a longtemps cru se relancer en dominant les débats mais s’est fait rejoindre en toute fin de match par Tottenham lors de la 30ᵉ journée de Premier League ce dimanche (1-1).…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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