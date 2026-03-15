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Tottenham arrache le nul à Liverpool
information fournie par So Foot 15/03/2026 à 19:27

Tottenham arrache le nul à Liverpool

Tottenham arrache le nul à Liverpool

Liverpool 1-1 Tottenham

Buts : Szoboszlai (18ᵉ) pour les Reds // Richarlison (90ᵉ)

En pleine période de doute (deux défaites sur les trois derniers matchs (TCC)), Liverpool a longtemps cru se relancer en dominant les débats mais s’est fait rejoindre en toute fin de match par Tottenham lors de la 30ᵉ journée de Premier League ce dimanche (1-1).…

TM pour SOFOOT.com

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