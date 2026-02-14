Thierry Henry aidé par les pelouses anglaises pour sa célébration iconique

Un geste qui lui a valu une statue. Véritable légende des Gunners d’Arsenal, pour lesquels il a inscrit 226 buts, Thierry Henry s’est également distingué pour une célébration restée dans les mémoires… et largement imitée aujourd’hui : sa glissade sur les genoux. « Je ne sais pas pourquoi je l’ai fait la première fois, et je ne me rappelle plus très bien quand c’était » , a-t-il confié à L’Equipe . Quoi qu’il en soit, c’était après son arrivée en Premier League : « Ce qui est sûr, c’est que je ne l’avais jamais fait avant d’arriver à Arsenal. En Angleterre, c’est beaucoup mieux pour glisser car les pelouses sont bien mouillées. »

Marquer contre Tottenham et rester dans les mémoires

Voici donc l’explication derrière la naissance de ce geste ? « C’est venu comme ça. Je n’ai pas réfléchi , poursuit encore le principal intéressé. Je me rappelle avoir vu Lee Sharpe célébrer comme ça avec Manchester United. Je ne saurais pas expliquer pourquoi je me suis mis à faire ça. Avant, j’allais au poteau de corner, et c’est comme ça que j’ai célébré mon premier but à Arsenal. Encore avant, j’aimais bien faire le penseur de Rodin, et à Monaco on préparait des célébrations avec Sonny (Anderson), comme quand on a dansé autour du poteau de corner. » …

TB pour SOFOOT.com