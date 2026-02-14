 Aller au contenu principal
Cristiano Ronaldo buteur dès son retour avec Al-Nassr
information fournie par So Foot 14/02/2026 à 21:31

Cristiano Ronaldo buteur dès son retour avec Al-Nassr

Cristiano Ronaldo buteur dès son retour avec Al-Nassr

Le caca boudin est fini. Absent plusieurs rencontres pour protester contre le transfert de Karim Benzema, Cristiano Ronaldo a fait son grand retour sur les terrains , ce samedi. Il n’aura même fallu que dix-huit minutes au Portugais pour trouver le chemin des filets , sur un service parfait de Sadio Mané.

🚨🚨| GOAL: CRISTIANO RONALDO SCORES HIS 962ND CAREER GOAL!!! Al Fateh 0-1 Al Nassrpic.twitter.com/lODKDS1sXt…

TB pour SOFOOT.com

