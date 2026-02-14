Cristiano Ronaldo buteur dès son retour avec Al-Nassr
Le caca boudin est fini. Absent plusieurs rencontres pour protester contre le transfert de Karim Benzema, Cristiano Ronaldo a fait son grand retour sur les terrains , ce samedi. Il n’aura même fallu que dix-huit minutes au Portugais pour trouver le chemin des filets , sur un service parfait de Sadio Mané.
🚨🚨| GOAL: CRISTIANO RONALDO SCORES HIS 962ND CAREER GOAL!!! Al Fateh 0-1 Al Nassrpic.twitter.com/lODKDS1sXt…
TB pour SOFOOT.com
