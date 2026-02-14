« Il faut relever la tête, même si c’est très difficile et délicat », assure Pancho Abardonado

Le ciel lui est tombé sur la tête. Pour son retour sur le banc de l’OM comme entraîneur intérimaire, Pancho Abardonado n’a toujours pas remporté le moindre match avec les Ciel et blanc. Premier entraîneur à ne remporter aucun de ses trois premiers matchs avec les Phocéens, l’ancien défenseur central s’est montré particulièrement amer en conférence de presse .

Une équipe malade ?

« Ça devient récurrent. C’est un scénario qu’on a vécu contre le Paris FC. Quand l’arbitre a sifflé, je me suis revu sur le banc du stade Jean-Bouin. Il faut relever la tête, même si c’est très difficile et délicat. On n’a pas le choix », s’est lamenté le tacticien marseillais . Interrogé sur ses choix par les journalistes, Pancho a tenu à expliquer son passage à une défense à cinq : « Le message que j’ai fait passer, c’était de garder un bloc médian même avec un cinquième défenseur. Le but était de renforcer la défense, pour que les joueurs se sentent plus à l’aise. » Une décision qui n’a pas porté ses fruits puisque les Marseillais ont concédé l’égalisation dans le temps additionnel (2-2).…

LB pour SOFOOT.com