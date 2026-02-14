 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

« Il faut relever la tête, même si c’est très difficile et délicat », assure Pancho Abardonado
information fournie par So Foot 14/02/2026 à 21:40

« Il faut relever la tête, même si c’est très difficile et délicat », assure Pancho Abardonado

« Il faut relever la tête, même si c’est très difficile et délicat », assure Pancho Abardonado

Le ciel lui est tombé sur la tête. Pour son retour sur le banc de l’OM comme entraîneur intérimaire, Pancho Abardonado n’a toujours pas remporté le moindre match avec les Ciel et blanc. Premier entraîneur à ne remporter aucun de ses trois premiers matchs avec les Phocéens, l’ancien défenseur central s’est montré particulièrement amer en conférence de presse .

Une équipe malade ?

« Ça devient récurrent. C’est un scénario qu’on a vécu contre le Paris FC. Quand l’arbitre a sifflé, je me suis revu sur le banc du stade Jean-Bouin. Il faut relever la tête, même si c’est très difficile et délicat. On n’a pas le choix », s’est lamenté le tacticien marseillais . Interrogé sur ses choix par les journalistes, Pancho a tenu à expliquer son passage à une défense à cinq : « Le message que j’ai fait passer, c’était de garder un bloc médian même avec un cinquième défenseur. Le but était de renforcer la défense, pour que les joueurs se sentent plus à l’aise. » Une décision qui n’a pas porté ses fruits puisque les Marseillais ont concédé l’égalisation dans le temps additionnel (2-2).…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Inter Milan vient à bout de la Juventus à l'issue d'un match fou
    L'Inter Milan vient à bout de la Juventus à l'issue d'un match fou
    information fournie par So Foot 14.02.2026 22:47 

    Inter Milan 3-2 Juventus Buts : Cambiaso (17 e CSC), Esposito (76 e ) et Zielinski (90 e ) pour les Nerazzuri // Cambiaso (26 e ) et Locatelli (83 e ) pour les Bianconeri Expulsion : Kalulu (42 e ) pour les Bianconeri … TB pour SOFOOT.com

  • Saint-Étienne s'impose à Guingamp et se replace dans la course à la montée
    Saint-Étienne s'impose à Guingamp et se replace dans la course à la montée
    information fournie par So Foot 14.02.2026 22:08 

    Guingamp 1-2 Saint-Étienne Buts : Gomis (60 e ) pour l’EAG // Davitashvili (10 e SP, 14 e ) pour les Verts Géant vert. Dans un championnat de Ligue 2 toujours aussi indécis, les Stéphanois sont parvenus à s’imposer 2 buts à 1 sur la pelouse de Guingamp grâce au ... Lire la suite

  • Thierry Henry aidé par les pelouses anglaises pour sa célébration iconique
    Thierry Henry aidé par les pelouses anglaises pour sa célébration iconique
    information fournie par So Foot 14.02.2026 22:05 

    Un geste qui lui a valu une statue. Véritable légende des Gunners d’Arsenal, pour lesquels il a inscrit 226 buts, Thierry Henry s’est également distingué pour une célébration restée dans les mémoires… et largement imitée aujourd’hui : sa glissade sur les genoux. ... Lire la suite

  • Cristiano Ronaldo buteur dès son retour avec Al-Nassr
    Cristiano Ronaldo buteur dès son retour avec Al-Nassr
    information fournie par So Foot 14.02.2026 21:31 

    Le caca boudin est fini. Absent plusieurs rencontres pour protester contre le transfert de Karim Benzema, Cristiano Ronaldo a fait son grand retour sur les terrains , ce samedi. Il n’aura même fallu que dix-huit minutes au Portugais pour trouver le chemin des filets ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank