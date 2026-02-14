Saint-Étienne s'impose à Guingamp et se replace dans la course à la montée

Guingamp 1-2 Saint-Étienne

Buts : Gomis (60 e ) pour l’EAG // Davitashvili (10 e SP, 14 e ) pour les Verts

Géant vert. Dans un championnat de Ligue 2 toujours aussi indécis, les Stéphanois sont parvenus à s’imposer 2 buts à 1 sur la pelouse de Guingamp grâce au doublé en première période de Zuriko Davitashvili. Un succès synonyme de remontée sur le podium pour le deuxième match de Philippe Montanier sur le banc stéphanois.…

LB pour SOFOOT.com