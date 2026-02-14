 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Saint-Étienne s'impose à Guingamp et se replace dans la course à la montée
information fournie par So Foot 14/02/2026 à 22:08

Saint-Étienne s'impose à Guingamp et se replace dans la course à la montée

Saint-Étienne s'impose à Guingamp et se replace dans la course à la montée

Guingamp 1-2 Saint-Étienne

Buts : Gomis (60 e ) pour l’EAG // Davitashvili (10 e SP, 14 e ) pour les Verts

Géant vert. Dans un championnat de Ligue 2 toujours aussi indécis, les Stéphanois sont parvenus à s’imposer 2 buts à 1 sur la pelouse de Guingamp grâce au doublé en première période de Zuriko Davitashvili. Un succès synonyme de remontée sur le podium pour le deuxième match de Philippe Montanier sur le banc stéphanois.…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank