Saint-Étienne s'impose à Guingamp et se replace dans la course à la montée
Guingamp 1-2 Saint-Étienne
Buts : Gomis (60 e ) pour l’EAG // Davitashvili (10 e SP, 14 e ) pour les Verts
Géant vert. Dans un championnat de Ligue 2 toujours aussi indécis, les Stéphanois sont parvenus à s’imposer 2 buts à 1 sur la pelouse de Guingamp grâce au doublé en première période de Zuriko Davitashvili. Un succès synonyme de remontée sur le podium pour le deuxième match de Philippe Montanier sur le banc stéphanois.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
