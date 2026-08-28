Tottenham : à De Zerbi de jouer !

Après un mercato très dépensier, Tottenham compte bien se remettre sur pied sous la coupe de Roberto De Zerbi, après deux saisons catastrophiques à se battre pour son maintien. Repris de volée par Brentford lors de la première journée, les Spurs sont encore en pleine rééducation, mais n’auront pas vraiment le droit à l’erreur.

« Ohhh I wanna dance with Sangaré. I wanna feel the heat with Sangaré ! » Recruté pour 48 millions d’euros durant l’été, Mamadou Sangaré n’a pas senti le poids des attentes du public lors de la première journée de Premier League. Recrue la plus onéreuse de l’été des Bees , le Malien a brillé pour ses débuts en Angleterre – à tel point que le Gtech Community Stadium a déjà trouvé un chant à sa gloire – précipitant inversement la première de chute d’un Tottenham (balayé 3-0) qui se veut des plus ambitieux. Imaginez un peu. Malgré les presque 50 millions d’euros accrochés à son étiquette, l’ancien Lensois serait… la recrue la moins chère du mercato des Spurs cet été. Avant sa première réception de la saison face à une équipe de Newcastle bien moribonde elle aussi, Tottenham n’a, déjà, plus le droit à l’erreur.

La planche à billets a tourné à plein régime

Soucieux de relever la tête après deux saisons dans les abîmes de la Premier League, à lutter pour son maintien et glanant bien laborieusement deux 17 es places, Tottenham a alterné entre le recrutement malin et très onéreux. Pour le premier mercato estival de Roberto De Zerbi, les finalistes de la Ligue des champions 2019 ont choisi de frapper fort en jouant sur deux tableaux. Celui des joueurs libres d’abord, avec plusieurs coups bien sentis : Andy Roberston, Marco Senesi ou Martin Dúbravka pour apporter de l’expérience chez les gardiens.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com