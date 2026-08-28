Le dossier Mbaye proche de son dénouement

L’horloge tourne. RMC Sport annonce qu’Ibrahim Mbaye va s’engager à Aston Villa dans les prochaines heures. Alors que l’international sénégalais est tombé en désuétude aux yeux de Luis Enrique, le titi parisien devrait donc poursuivre sa carrière du côté de Birmingham.

Un transfert estimé à 55 millions d’euros

Longtemps courtisé par Liverpool, Chelsea et Lepizig, c’est finalement Aston Villa et Unai Emery qui ont eu la préférence de Mbaye. Plus tôt ce vendredi, The Athletic indiquait que les Villans et le PSG étaient tombés d’accord , ne manquait alors plus que le feu vert du joueur. Une formalité qui s’est réglée dans la journée selon RMC Sport qui assure que Mbaye passera sa visite médicale ce samedi avant de parapher un contrat de cinq ans. Selon les chiffres avancés, le transfert s’élèverait à 55 millions d’euros avec les bonu s.…

LB pour SOFOOT.com