Les Lillois ont-ils été victimes d'une erreur d'arbitrage ?

Le débat est ouvert. Alors que les Lillois menaient de deux buts face au PSG à l’entame du temps additionnel, ils ont finalement été rejoints au score par les Parisiens (2-2). Un résultat frustrant pour les Lillois qui ont laissé éclater leur colère contre l’arbitrage puisque du temps additionnel supplémentaire a été accordé .

Le but et le passage au sol d’Özer comme explications au temps additionnel ajouté.

Alors que le temps additionnel initialement annoncé était de trois minutes, Vitinha est venu réduire l’écart à la 90 e +1, soit après la fin du temps règlementaire. Si l’ajout de temps additionnel est à la discrétion de l’arbitre, la Loi 7 de l’IFAB encadre les situations où des minutes supplémentaires peuvent être octroyées . « L’arbitre peut prolonger chaque période pour compenser le temps de jeu perdu occasionné par : les remplacements ; l’évaluation de la blessure et/ou le transport de joueurs blessés hors du terrain ; les manœuvres visant à perdre du temps délibérément ; les sanctions disciplinaires ; les arrêts de jeu de nature médicale autorisés par le règlement de la compétition, comme par exemple les « pauses de récupération » (d’une minute maximum) et les « pauses de rafraîchissement » (90 secondes à 3 minutes) ; les vérifications et analyses effectuées dans le cadre de l’assistance vidéo à l’arbitrage ; les célébrations de but ; toute autre cause, y compris tout retard important dans la reprise du jeu (par exemple en cas d’interférence d’un agent extérieur). » …

LB pour SOFOOT.com