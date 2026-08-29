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Kojo Peprah Oppong file en Turquie
information fournie par So Foot•29/08/2026 à 00:00
Un petit tour et puis s’en va. Annoncé sur le départ depuis le début de l’été, c’est désormais officiel :
Kojo Peprah Oppong quitte Nice pour rejoindre Fenerbahçe
après une année passée sur la Côte d’Azur.
Le débat est ouvert. Alors que les Lillois menaient de deux buts face au PSG à l’entame du temps additionnel, ils ont finalement été rejoints au score par les Parisiens (2-2). Un résultat frustrant pour les Lillois qui ont laissé éclater leur colère contre l’arbitrage ...
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La première polémique arbitrale de la saison ? Alors que les Lillois tenaient un précieux succès face au Paris Saint-Germain au terme des trois minutes de temps additionnel initialement annoncées, l’arbitre de la rencontre, Éric Wattellier a laissé le jeu se poursuivre. ...
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Après un mercato très dépensier, Tottenham compte bien se remettre sur pied sous la coupe de Roberto De Zerbi, après deux saisons catastrophiques à se battre pour son maintien. Repris de volée par Brentford lors de la première journée, les Spurs sont encore en ...
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