 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kojo Peprah Oppong file en Turquie
information fournie par So Foot 29/08/2026 à 00:00
Ajouter Boursorama à vos sources

Kojo Peprah Oppong file en Turquie

Kojo Peprah Oppong file en Turquie

Un petit tour et puis s’en va. Annoncé sur le départ depuis le début de l’été, c’est désormais officiel : Kojo Peprah Oppong quitte Nice pour rejoindre Fenerbahçe après une année passée sur la Côte d’Azur.

Embed x.com…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les Lillois ont-ils été victimes d'une erreur d'arbitrage ?
    Les Lillois ont-ils été victimes d'une erreur d'arbitrage ?
    information fournie par So Foot 29.08.2026 00:57 

    Le débat est ouvert. Alors que les Lillois menaient de deux buts face au PSG à l’entame du temps additionnel, ils ont finalement été rejoints au score par les Parisiens (2-2). Un résultat frustrant pour les Lillois qui ont laissé éclater leur colère contre l’arbitrage ... Lire la suite

  • Les Lillois remontés contre l'arbitrage
    Les Lillois remontés contre l'arbitrage
    information fournie par So Foot 29.08.2026 00:22 

    La première polémique arbitrale de la saison ? Alors que les Lillois tenaient un précieux succès face au Paris Saint-Germain au terme des trois minutes de temps additionnel initialement annoncées, l’arbitre de la rencontre, Éric Wattellier a laissé le jeu se poursuivre. ... Lire la suite

  • Le dossier Mbaye proche de son dénouement
    Le dossier Mbaye proche de son dénouement
    information fournie par So Foot 28.08.2026 23:48 

    L’horloge tourne. RMC Sport annonce qu’Ibrahim Mbaye va s’engager à Aston Villa dans les prochaines heures. Alors que l’international sénégalais est tombé en désuétude aux yeux de Luis Enrique, le titi parisien devrait donc poursuivre sa carrière du côté de Birmingham. ... Lire la suite

  • Tottenham : à De Zerbi de jouer !
    Tottenham : à De Zerbi de jouer !
    information fournie par So Foot 28.08.2026 23:21 

    Après un mercato très dépensier, Tottenham compte bien se remettre sur pied sous la coupe de Roberto De Zerbi, après deux saisons catastrophiques à se battre pour son maintien. Repris de volée par Brentford lors de la première journée, les Spurs sont encore en ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank