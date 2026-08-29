Les Lillois remontés contre l'arbitrage

La première polémique arbitrale de la saison ? Alors que les Lillois tenaient un précieux succès face au Paris Saint-Germain au terme des trois minutes de temps additionnel initialement annoncées, l’arbitre de la rencontre, Éric Wattellier a laissé le jeu se poursuivre. Des secondes fatidiques aux protégés de Davide Ancelotti qui ont concédé l’égalisation à la 90 e +5, ce qui a provoqué l’ire des joueurs lillois.

La frustration qui domine

Si Olivier Létang a lancé un « c’est un scandale » dans les couloirs du stade Pierre-Mauroy, Nabil Bentaleb a tenté de donner une explication au micro de Ligue 1+ même s’il a assuré ne pas comprendre pourquoi l’arbitre de la rencontre n’avait pas sifflé la fin du match plus tôt. « Il a dit que sur leur but on a perdu une minute. Après on va pas rentrer dans les détails parce qu’on connaît les conséquences » , a rapporté le milieu de terrain lillois.…

LB pour SOFOOT.com