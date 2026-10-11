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Toppmöller et Lens : les coulisses du divorce
information fournie par So Foot 11/10/2026 à 13:11

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Toppmöller et Lens : les coulisses du divorce

Toppmöller et Lens : les coulisses du divorce

Un crève-cœur. Mi-septembre, Dino Toppmöller avait été limogé par le RC Lens à la surprise générale. Quelques semaines après, les coulisses de cette éviction ont été dévoilées dans le documentaire de Canal + Intérieur Sports. La raison principale de ce départ précoce : la garde rapprochée du technicien allemand présente dans le staff n’était pas cordonnée avec les membres historiques du club, eux aussi dans le staff.

Désormais entraîneur principal, Yannick Cahuzac raconte « qu’il y avait plus au moins deux clans qui avaient leurs façons de travailler. » L’ancien milieu de Bastia juge que « ça manquait de cohésion » et que dans ce contexte , « c’était dur de la retrouver sur le terrain. »

MBC pour SOFOOT.com

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