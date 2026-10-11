Côme butte sur l'AS Roma
Côme 0-0 AS Rome
Expulsion : Malen (53 e )
0+0 = la tête à Como. Pour lancer ce dimanche de football, le championnat italien avait eu la merveilleuse idée de placer le choc de haut de tableau entre Como 1907 et l’AS Roma à 12h30. Sexy sur le papier, cette rencontre n’a finalement pas eu les effets escomptés. Au lieu de réveiller le peuple, elle l’a endormi avec un 0-0 somnolent. Un résultat qui n’avantage aucune des deux équipes, engagées à jouer les premiers rôles dans cette saison de Serie A excitante.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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