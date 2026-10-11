Mathieu Bodmer est sous côté selon cet ancien gardien de Ligue 1

Une bouteille à la Bodmer. Quand Mylène Farmer produisait encore de la musique potable, Mathieu Bodmer et Yoan Cardinale jouaient en Ligue 1 à l’OGC Nice. Dans une interview donnée au journal L’Équipe , Cardinale est revenu sur ces deux saisons disputées avec le défenseur central entre 2015 et 2017.

« Il voyait le jeu avant tout le monde »

À la question « Quel est le joueur le plus sous-côté avec lequel vous avez joué ? », l’ancien gardien a répondu Mathieu Bodmer. « Un talent pur », affirme d’emblée le Cardinale de Nice avant de décrire les qualités de son ex-coéquipier : « Il voyait le jeu avant tout le monde. Une fois, on était à l’entraînement: il a fait une passe, c’était le jeu, mais l’attaquant qu’il voulait trouver n’était pas parti dans la profondeur. Le coach Claude Puel lui a dit: « Parfois tu joues avec des joueurs qui ne comprennent pas ton jeu, il faut que tu ailles moins vite ». Qu’il n’ait pas été international, c’est une anomalie. » …

MBC pour SOFOOT.com