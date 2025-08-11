Top départ pour Ligue 1+
Lâchez les fauves !
C’est aujourd’hui que tout commence. À quatre jours de la reprise, avec un appétissant Rennes-Marseille en ouverture, Ligue 1+ – la nouvelle plateforme pour regarder le championnat jusqu’en 2029 (pour l’instant) – ouvre enfin ses abonnements . Dès ce lundi 11 août , il est possible de s’engager pour douze mois et profiter d’une offre de lancement à 9,99 euros par mois lors des trois premiers mois (avant de repasser au tarif classique de 14,99 euros) pendant trois mois, pour se régaler devant un Angers–Auxerre.…
TA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
