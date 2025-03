Top 6 : tirs au but litigieux

Comme lors d'Atlético-Real ce mercredi avec le tir au but transformé par Julián Álvarez mais refusé par la VAR, des litiges s'emparent parfois de certaines séances. Et cela peut donner des moments mythiques.

Le poteau caché

Alberto Gil est aujourd’hui un joueur d’Ourense, en troisième division espagnole. Sa carrière aurait-elle été différente si son tir au but face à Chelsea, en huitièmes de finale de la Youth League 2015-2016, n’avait pas été injustement refusé ? Ce jour-là, sous les couleurs de Valence, l’ailier s’élance, sa frappe croisée tape le cadre puis s’éloigne de la cage, et l’arbitre suisse Adrien Jaccottet invalide donc la tentative. Problème : le tir de Gil n’a pas rebondi sur le montant, mais sur l’équerre situé à l’intérieur du but. La séance se poursuit, et au bout Tammy Abraham qualifie les Blues . C’est ça, aussi, de jouer avec des vieux buts mobiles d’entraînement…

🚨 ALBERTO GIL, jugador del @Ourense_CF, va ser el jugador del València que va marcar el famós penal contra el Chelsea en UEFA YOUTH LEAGUE i que els àrbitres no van concedir. El València va acabar eliminat.…

Par Jérémie Baron et Quentin Toneatti pour SOFOOT.com