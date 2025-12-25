Top 50 : les plus grandes sélections africaines de l’histoire (20 à 16)

On a conté leurs nuits légendaires au coin du feu. Elles ont porté les espoirs et fait la fierté de leur peuple. Elles ont même stoppé des guerres quand elles ne les ont pas subies. Pas forcément sur les meilleures pelouses, mais toujours dans la plus grande ferveur. Elles, ce sont les générations dorées des sélections africaines, dont voici les 50 plus marquantes.

20/ Égypte 1957-1959

Février 1957. Dans les salons clinquants du Grand Hôtel de Khartoum, au Soudan, les quatre nations africaines affiliées à la FIFA viennent de créer la Confédération africaine du football (CAF). Par leur initiative conjointe, l’Égypte, le Soudan, l’Éthiopie et l’Afrique du Sud signent la toute première manifestation unitaire du continent, six ans avant la création de l’Organisation de l’unité africaine (OUA). Pour fêter ça, la toute première CAN de l’histoire est organisée quelques jours plus tard, sans l’Afrique du Sud toutefois, exclue au dernier moment pour cause d’apartheid. Alors que l’Égypte de Nasser se pose en porte-étendard de la lutte contre les puissances coloniales, celle du buteur Ad-Diba s’impose comme le visage de cette émancipation par le football : en finale de cette première cuvée de la CAN, l’attaquant égyptien plante un quadruplé et permet aux Pharaons de triompher face à l’Éthiopie. Ad-Diba est d’ailleurs particulièrement apprécié du président égyptien, qui le reçoit à plusieurs reprises. Deux ans plus tard, l’équipe change presque du tout au tout, mais cela ne fait rien : cette fois sous les couleurs de la République arabe unie (du nom de l’État unissant Égyptiens et Syriens de 1958 à 1961, reflet du panarabisme cher à Nasser) et emmenés par Mahmoud Al-Gohary, les Pharaons conservent leur titre, s’imposant comme le poste avancé du football continental. CMF

19/ Sénégal 2022

Les finales ne sont pas toujours les meilleurs matchs de foot. Mais certaines sont bien chargées en dramaturgie. Celle de la CAN 2021, reportée à 2022, n’en a pas manqué. Elle opposait deux coéquipiers de Liverpool, l’Égyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané. Les deux meilleurs joueurs du continent assurément, et du monde potentiellement. Tous deux poursuivaient le même objectif : être sacré avec leur sélection nationale. Après 120 minutes de jeu, le score est toujours 0-0, obligeant les deux équipes à se départager lors de la séance de tirs au but.

