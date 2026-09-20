Top 50 : les joueurs les plus cheatés de l’histoire de FIFA (50 à 41)

Oubliez les légendes du ballon rond comme Ronaldo le Brésilien, Johan Cruyff ou encore Zinédine Zidane. Avant la sortie du nouvel opus de la franchise EA (le 25 septembre), on vous parle des 50 joueurs les plus cheatés et marquants de l’histoire du jeu vidéo FIFA, responsables de la destruction de plusieurs manettes.

50/ Adebayo Akinfenwa (FUT 12, FUT 22)

Difficile de ne pas commencer par une des icônes du jeu, dont la renommée a été établie par les vidéos virales de KSI , youtubeur anglais ayant plus de dix-neuf millions d’abonnés au compteur. Surnommé « The Beast » , notre ami d’un mètre 85 pour plus de 100 kilos (de muscles) a roulé sur plus d’un adversaire, sur le terrain des basses divisions anglaises comme sur nos écrans. Alors qu’il approchait de la quarantaine en 2022, FUT lui a rendu hommage avec une carte spéciale SBC notée 90. De quoi faire encore plus de ravages que sa carte originale, déjà remarquable pour une carte argent. 99 de physique, 91 de vitesse et 91 de tir pour un buteur, c’était des coups du chapeau assurés ! AC

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Par Arthur Chanteclair, Thomas Morlec et Mathieu Plasse pour SOFOOT.com