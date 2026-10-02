Alessandro Bastoni a des mauvais souvenirs à chasser contre les Bleus

Ne pas rouvrir les vieilles blessures. Le défenseur italien Alessandro Bastoni était présent en conférence de presse à la veille de la troisième journée de Ligue des nations entre la France et l’Italie .

Le joueur de l’Inter va recroiser d’anciens bourreaux ce vendredi soir, qui ont dû gâcher les nuits de son été 2025. Bastoni est revenu s ur sa dernière confrontation avec Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le 31 mai 2025 : « Nous savons tous comment ça s’est passé ce soir-là, c’était certainement notre pire soirée, pour eux c’était la meilleure. La seule chose que je puisse espérer, c’est que ça ne se termine pas comme cette soirée-là. Nous allons affronter 2 des 5 meilleurs joueurs du monde. » …

MB pour SOFOOT.com