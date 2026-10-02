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Portugal : quand Ronaldo s'en va, tout va
information fournie par So Foot 02/10/2026 à 14:37

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Portugal : quand Ronaldo s'en va, tout va

Portugal : quand Ronaldo s'en va, tout va

Après des jours de marasme qui ont bousculé un pays entier, le Portugal rejouait ce jeudi soir contre le Danemark. Sans son capitaine fuyard, il s'est imposé en marquant quatre buts. Un beau pied de nez à tous ceux qui pensaient que Cristiano Ronaldo était encore indispensable à la Seleção .

Il y a bien eu une célébration « Siuuuuuu » ce jeudi soir sur le rectangle vert du Parken Stadium de Copenhague. Mais pas par celui que tout le monde attendait. En effet, c’est le Danois Rasmus Højlund qui est venu imiter le grand absent du jour, pourtant présent dans tous les esprits. Néanmoins, du côté portugais, on n’a pas laissé transparaître grand chose. Des grands sourires en avant-match, une prestation aboutie, les trois points en poche et une première place dans un groupe où ils ont (déjà) pris le large. Comme si tout ce qu’il s’est passé depuis le match face à la Norvège était normal. Comme si le Portugal n’était pas devenu l’épicentre du football mondial pendant quelques heures.

Un groupe grandi

Pourtant, à part les questions des journalistes, auxquelles les joueurs ont pris le soin de botter en touche ou de répondre en pratiquant la langue de bois, l’absence de celui qui était encore capitaine deux jours auparavant ne s’est pas fait ressentir. Une victoire méritée où tout n’a pas été parfait, comme en témoignent les deux buts concédés, mais qui peut donner de l’espoir pour la suite. Premièrement, il y a quatre buteurs sur le tableau d’affichage, dont Gonçalo Ramos. Le remplaçant. Celui qui a (trop) souvent été opposé à Ronaldo depuis le début de sa carrière sous le maillot rouge. De ce triplé face à la Suisse en 2022, où déjà le débat avec CR7 s’était ouvert, jusqu’au match contre l’Espagne au Mondial, où il était resté sur le banc, alors que c’était lui qui, quelques jours plus tôt, avait envoyé le pays en huitièmes. Fidèle à lui-même, il n’a jamais rien dit. À part sur le terrain. Et comme un clin d’œil à celui qui a tant marqué de la tête avec la sélection, c’est celui que l’on attendait le moins qui est venu placer un coup de casque : Vitinha, 1,72 m, lui qui avait jusqu’ici empilé 45 capes avec le Portugal sans jamais planter.…

Par Loriane Pereira pour SOFOOT.com

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