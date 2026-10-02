Le joueur du mois de septembre en Premier League n'est pas une star

Un Gros(s) mois. Le podium de Premier League après cinq journées ? Les habitués Arsenal, Manchester City (bientôt sur le podium de League One ?) et le surprenant Brighton Hove & Albion, plus communément appelé Brighton. C’est simple, en septembre, à part Man City , personne n’a fait mieux que le club du sud de l’Angleterre . Sept points en trois rencontres, et surtout un joueur qui crève l’écran : Pascal Gross , ou Groß pour ceux qui ont fait allemand LV2.

Le joueur le plus décisif de Premier League

Le capitaine de 35 ans des Seagulls a disputé toutes les minutes possibles en championnat , mais aussi en Ligue Conférence et en Coupe en ce début de saison. Un des premiers noms couchés sur la feuille de match par son entraîneur Fabian Hürzeler, donc. Et cela doit être encore plus le cas quand on se penche sur le mois de septembre qu’a livré l’international allemand (19 apparitions, 1 but). C’est simple, en trois sorties, il plante deux buts et délivre trois passes dé à ses camarades . Pas mal pour un milieu de terrain qui joue dans un double pivot, non ?…

AC pour SOFOOT.com