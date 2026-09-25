Top 50 : les joueurs les plus cheatés de l’histoire de FIFA (10 à 6)

Oubliez les légendes du ballon rond comme Ronaldo le Brésilien, Johan Cruyff ou encore Zinédine Zidane. Avant la sortie du nouvel opus de la franchise EA (le 25 septembre), on vous parle des 50 joueurs les plus cheatés et marquants de l’histoire du jeu vidéo FIFA, responsables de la destruction de plusieurs manettes.

⇐ Retrouvez les joueurs classés de 20 à 11 ici

10/ Ahmed Musa (FUT 17)

Bip-Bip et Coyote. Le cartoon où Vil Coyote essaie toujours d’attraper Bip-Bip, un oiseau plus rapide que la lumière. Un peu l’analogie qui caricature les défenseurs tentant de rattraper Ahmed Musa sur FUT 17 . Ne passons pas par quatre chemins : 93 de vitesse, 95 d’accélération, 90 d’agilité, 82 de dribble et, surtout, 91 d’endurance. Surtout car, lorsque vous liez ces statistiques à une stamina digne d’Eliud Kipchoge, vous obtenez un buteur avec lequel la touche R2 devient un joujou sans cesse pressé. C’est pour ça que le Nigérian est aussi haut. Des buteurs rapides, il y en a. Les buteurs rapides et endurants, eux, sont plus rares. Pourtant, sa carte or notée 78 avait tout d’une carte banale. Mais ne vous fiez pas uniquement aux statistiques visibles. Ni aux cartes du jeu EA des joueurs. Parce qu’en vraie vie, l’attaquant aux 110 capes pour 15 buts s’est contenté d’une carrière plus modeste. Celui qui avait fait très mal à Léo Messi en Coupe du monde est passé par le CSKA Moscou, Leicester ou encore Al-Nassr… bien avant ce copieur de Cristiano. AC

9/ Emmanuel Emenike (FUT 13 – 17)

Aussi costaud qu’un buffle, Emmanuel Emenike a plus le physique d’un milieu défensif ou d’un défenseur central bien solide. Pourtant, le métier du Nigérian est de faire trembler les filets. Et à ce jeu, il s’en sort pas trop mal. Meilleur buteur de la CAN 2013, qu’il remporte avec les Super Eagles , l’avant-centre voit sa carte être améliorée sur FUT la même année. Mais ce n’est que deux opus plus tard, sur FU15, qu’il explose. SalemFUT, streamer FIFA aux 270 000 abonnés sur TikTok, n’a pas oublié : « Sa carte ? C’était n’importe quoi, tout le monde s’en souvient, notamment à cause de son physique. Tu pouvais faire des différences de fou avec lui grâce à sa vitesse et sa force. » …

Par Arthur Chanteclair, Thomas Morlec et Mathieu Plasse pour SOFOOT.com