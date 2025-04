Top 10 : pots-de-vin et corruption

Quand le président de San Lorenzo, club de première division argentine, est filmé en caméra cachée en train d’accepter 25 000 dollars en liquide pour signer un jeune joueur, difficile de ne pas penser aux actes malveillants qui ont entaché l’image du sport. Voici un top non-exhaustif d'histoires de pots-de-vin dans le foot.

→ Valenciennes-OM, 20 mai 1993, 36 e journée de D1

Autant commencer avec une histoire nationale et marquante dans le football français. Quelques jours avant la finale de la Ligue des champions 1993, l’OM approche trois joueurs de Valenciennes et leur glisse une petite offre : 250 000 francs (environ 30 000 euros) pour lever le pied. L’un d’eux dit non, en parle à son coach, puis à la presse. Quelque temps plus tard, une enveloppe avec la fameuse somme est retrouvée planquée dans le jardin de Christophe Robert. Après procès, Bernard Tapie est condamné à un an de prison ferme, l’OM perd son titre de champion, descend d’une division… et Jacques Glassmann ? Il touche un franc symbolique.

→ L’affaire du Calciopoli, ou comment influencer les arbitres entre 1999 et 2005

Selon la Cour de Cassation italienne, qui a jugé l’affaire en 2015, les contradictions et le flou sont très présents autour de cette histoire qui a plombé le foot italien. Cette fois, pas de valises de cash ou de billets qui changent de main, mais un jeu d’influences. La Juventus, l’AC Milan, la Lazio, la Fiorentina… tous liés à un joli petit réseau qui permettait de choisir des arbitres « compatibles » pour les matchs importants. Le but ? Pas besoin de penaltys offerts sur un plateau, seulement quelques décisions bien senties au bon moment. En mai 2006, les écoutes réalisées deux ans plus tôt par la justice éclatent au grand jour. La Juve perd ses titres 2005 et 2006, et descend en Serie B. L’AC Milan se mange huit points de pénalité, la Lazio et la Fiorentina sont privées d’Europe. Et aujourd’hui, l’affaire du « Scommesse » a réveillé ces vieux démons.…

