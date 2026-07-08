Top 10 : nos buts préférés de la Coupe du monde
Que vous aimiez les grosses frappes, les lobs, les grosses frappes ou les belles actions collectives : voici le top 10 des golazos de cette Coupe du monde 2026, sous réserve de réactualisation.
1 – Sidny Lopes Cabral (Cap-Vert) contre l’Argentine (3-2 AP)
Un nom à jouer un 32 e de finale de Coupe de France avec le Perpignan FC, une frappe de mec formé en Catalogne espagnole. Le contexte, l’adversité, la puissance, la précision, l’angle, la belle histoire, le petit bécot en tribunes : tout y est.
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Par Nathan Beaufils pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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