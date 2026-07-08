Arbeloa a trouvé un nouveau projet
Le rebond ? Licencié par le Real Madrid début juin après six mois plus que compliqués, Álvaro Arbeloa a enfin trouvé un point de chute. L’ancien défenseur espagnol est le nouvel entraîneur de Fulham . Il a paraphé un contrat pour les trois prochaines saisons avec les Cottagers .
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