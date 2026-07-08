On connaît le programme des quarts de finale
I le titre suprême. Avec la qualification en toute fin de rencontre de l’Argentine contre l’Égypte (3-2) et celle de la Suisse aux tirs au but face à la Colombie (0-0, 4-3 aux T.A.B.), on connaît désormais l’ensemble des qualifiés pour les quarts de finale.
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