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La Suisse n'a pas peur de l'Argentine
information fournie par So Foot 08/07/2026 à 09:09

La Suisse n'a pas peur de l'Argentine

La Suisse n'a pas peur de l'Argentine

Déjà historique, mais ils en veulent plus. En se qualifiant face à la Colombie (0-0, 4-3 aux T.A.B.), ce mardi soir, les Suisses ont réussi l’exploit de se qualifier pour un quart de finale de Coupe du monde, ce qui n’avait plus été le cas depuis 1954 . Mais comme le gain appelle le gain, la Nati en veut plus et souhaite maintenant faire trembler les champions du monde en titre argentins, à l’image de Denis Zakaria : « C’est extraordinaire d’affronter l’Argentine. On les respecte, mais on veut encore plus écrire l’histoire. »

Y croire n’a jamais tué personne

Même son de cloche du côté de l’attaquant du Stade rennais, Breel Embolo, également très content d’affronter l’ Albiceleste , mais avec l’espoir d’un exploit en tête : « C’est une équipe avec de très grandes qualités, avec le meilleur joueur de tous les temps (Lionel Messi). On le respecte énormément, on sait de quoi il est capable même s’il continue de nous surprendre match après match […] Jusqu’à la 65 e minute, tout le monde se disait que l’Égypte méritait de passer, mais il a encore décidé du match. C’est une équipe qu’il faut combattre jusqu’à la fin, ça va être un match très intéressant. »

EM pour SOFOOT.com

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Sport
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1 commentaire

  • 16:33

    Est-ce vraiment un joueur SUISSE sur la photo ?

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