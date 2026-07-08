Sage confie avoir refusé des nombreuses offres pour Crystal Palace

Moi, tu me parles pas d’argent. Dans une longue interview accordée à L’Équipe, Pierre Sage est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à rejoindre Crystal Palace. L’ex-entraîneur du RC Lens a révélé avoir reçu des offres bien plus supérieures à celle du club anglais.

« Si j’avais vraiment été le mercenaire qu’on a bien voulu que je sois, je serais allé en Arabie saoudite et j’aurais fait fois dix, a-t-il déclaré. Il y a eu des rendez-vous, des propositions, avec des conditions salariales que je n’avais jamais envisagées dans ma vie, très largement supérieures à celles de Palace. Pareil en Turquie. » …

TM pour SOFOOT.com