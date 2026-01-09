Top 10 : ne parlez pas de remplaçants, dites supersubs

Entrer en jeu sans prévenir, changer le scénario et repartir avec le costume de héros, ainsi se résume le rôle de supersub. Des finales de Coupe du monde à Matignon, ils sont quelques-uns à avoir bâti leur légende en seulement quelques minutes. Top 10 de ceux qui n’avaient pas forcément vocation à jouer, mais qui ont fini par tout décider.

→ Gonçalo Ramos

Gonçalo Ramos ne joue pas beaucoup cette saison, comme d’hab’. Mais quand il joue, le PSG est certain de gagner. Entrée à la 77 e contre Tottenham ? Égalisation à 90 e +4. 72 e face au Barça ? But de la gagne à 90 e +4, encore. 72 e contre Nice ? Victoire à la 90 e +2. 89 e face à l’OM ? Sauvetage à la 90 e +5, transformation du péno comprise. L’an dernier déjà, le Portugais avait planté la dernière dague dans le dos de Manchester City. Alors, en tant que titulaire c’est souvent décevant mais en tant que supersub, c’est peut-être le meilleur de l’histoire du club de la capitale. Comme le géant violet Thanos, Ramos est devenu inéluctable.

→ Mario Götze

« Je lui ai dit : montre au monde entier que tu es meilleur que Messi, que tu peux faire la différence dans ce match. » Comme quoi, une petite phrase d’encouragement, ça peut suffire pour écrire l’histoire. En l’occurrence, les mots doux susurrés par Joachim Löw à l’oreille de Mario Götze peu avant son entrée à la 88 e minute de la finale du Mondial 2014 ont été déterminants pour permettre au Bavarois d’enchaîner un contrôle poitrine avec une reprise du gauche qui ont offert à l’Allemagne sa quatrième étoile aux dépens de l’Argentine. Un but royal marqué grâce à un service tout aussi royal d’André Schürrle, autre supersub de la partie, mais pas pour les mêmes raisons.…

Par Julien Duez et Mohamed Helti pour SOFOOT.com