Top 10 : Mon mandat a duré moins longtemps que celui de Sébastien Lecornu
06/10/2025 à 15:50

Le Premier ministre français a démissionné ce lundi matin, après seulement 27 jours passés à Matignon. Pas mal, mais il y a mieux dans ce qui s’est fait de pire. Surtout dans le football.

Robert Jarni (Coventry, deux semaines)

Les Bleus se souviennent encore de la prestation XXL signée par Croazia Express sur le flanc gauche du Stade de France en demi-finale du Mondial 1998. Ce dont on se souvient moins, c’est qu’à la suite de la troisième place de la Croatie, Robert Jarni quitte le Real Bétis pour 2,6 millions de livres et rejoint Gordon Strachan à Coventry. Seulement voilà, son bilan sous le maillot des Sky Blues se résume à assister en tribune à un amical contre l’Espanyol. Deux semaines après son arrivée, Coventry revend Jarni au Real Madrid et réalise une plus-value d’un million de livres. Une théorie voudrait que le passage du Croate en Angleterre n’ait été qu’une étape intermédiaire, le Bétis refusant de céder sa pépite à un concurrent direct. Lui, de toute façon, n’aurait jamais eu l’intention de quitter l’Espagne pour la Premier League. Quel dommage, au lieu de remporter la Coupe intercontinentale, il aurait pu évoluer avec Jean-Guy Wallemme !

Par Julien Duez pour SOFOOT.com

Sport
Crise de gouvernement
