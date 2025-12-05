 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Top 10 : les losers du début de saison
information fournie par So Foot 05/12/2025 à 15:20

Top 10 : les losers du début de saison

Top 10 : les losers du début de saison

À force de scruter le haut des classements, on en oublierait presque les clubs pour qui la saison 2025-2026 n’a pas encore démarré. Engloutis, dépassés, pas au niveau (ou très malchanceux), bienvenue dans le cercle très fermé des équipes qui n’ont rien à célébrer cette saison.

Wolverhampton (Angleterre)

Pour une débâcle, c’est une débâcle. Les Wolves n’ont toujours pas la moindre victoire à se mettre sous la dent cette saison, avec deux matchs nuls et douze défaites en Premier League. La dernière en date, ce mercredi face à Nottingham Forest (1-0), illustre une large palette de problèmes : un mercato estival insuffisant, la pire attaque et la pire défense du championnat, ainsi qu’une grosse instabilité tactique, avec déjà trois entraîneurs, dont un intérimaire, et pourquoi pas un quatrième ou un cinquième pour battre des records. Wolverhampton pourrait même rivaliser avec le plus faible nombre de points en Premier League, fièrement détenu par Derby County (11 points lors de son exercice catastrophique de 2007-2008), ou encore avec le record plus récent du plus grand nombre de défaites (30), détenu par Southampton la saison dernière. Mais il reste encore du chemin à parcourir.

Fiorentina / Hellas Vérone (Italie)

Petit tour en Italie avec la pire cuvée de Serie A. La Fiorentina et le Hellas Vérone, 19 e et 20 e du championnat italien, sont toujours à la recherche de leur première victoire (6 nuls et 7 défaites pour les deux équipes) après 13 journées. De quoi rappeler des heures sombres aux deux clubs transalpins, comme en 2002, lorsque la Fiorentina – alors en faillite – avait été rétrogradée en Serie C après une relégation sportive en Serie B. Comme un destin lié, le Hellas avait également été relégué lors de cette saison 2001-2002, en luttant jusqu’à la dernière journée avant de s’incliner face au Torino (1-0). Une pensée au passage pour Antoine Bernède, ancien Titi parisien (3 matchs avec le PSG), désormais titulaire indiscutable en Vénétie.…

Par Sacha François et Célia Merckens, avec Mohamed Helti pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Paulo Fonseca parle de son retour sur le banc et d'un souvenir marquant
    Paulo Fonseca parle de son retour sur le banc et d'un souvenir marquant
    information fournie par So Foot 05.12.2025 16:39 

    Heeeee’s backkkkkk. Neuf mois plus tard, Paulo Fonseca va enfin retrouver son banc lyonnais en Ligue 1. « Ça a été une période difficile, mais je pense qu’on a fait une bonne gestion durant ces neuf mois. C’est un retour à la normale. Beaucoup de choses m’ont manqué ... Lire la suite

  • Le président français Emmanuel Macron à l'université du Sichuan, le 5 décembre 2025 à Chengdu, en Chine ( POOL / Sarah Meyssonnier )
    "Ne cédez pas aux sirènes de la division", lance Macron à la fin de son voyage en Chine
    information fournie par AFP 05.12.2025 16:28 

    "Ne cédez pas aux sirènes de la division" : le président français Emmanuel Macron a achevé vendredi sa visite d'Etat en Chine sur un message choc à des étudiants, après une séquence plus intimiste avec son homologue Xi Jinping et la promesse de l'arrivée de nouveaux ... Lire la suite

  • Arsène Wenger a des arguments pour défendre le Mondial à 48 équipes
    Arsène Wenger a des arguments pour défendre le Mondial à 48 équipes
    information fournie par So Foot 05.12.2025 15:54 

    De l’argumentation qui argumente. Directeur du développement du football mondial à la FIFA, Arsène Wenger est revenu sur l’élargissement de la Coupe du monde à 48 équipes ce jeudi lors d’une table ronde.… CMF pour SOFOOT.com

  • Luis Enrique voit du positif dans la deuxième place du PSG
    Luis Enrique voit du positif dans la deuxième place du PSG
    information fournie par So Foot 05.12.2025 15:43 

    Rien ne sert de partir à point, il vaut mieux courir. Le RC Lens mène la danse. Après quinze journées de championnat, les Sang et Or font la course en tête en Ligue 1, avec un point d’avance sur le Paris Saint-Germain. Une situation qui n’inquiète pas le coach ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank