Top 10 : les losers du début de saison

À force de scruter le haut des classements, on en oublierait presque les clubs pour qui la saison 2025-2026 n’a pas encore démarré. Engloutis, dépassés, pas au niveau (ou très malchanceux), bienvenue dans le cercle très fermé des équipes qui n’ont rien à célébrer cette saison.

Wolverhampton (Angleterre)

Pour une débâcle, c’est une débâcle. Les Wolves n’ont toujours pas la moindre victoire à se mettre sous la dent cette saison, avec deux matchs nuls et douze défaites en Premier League. La dernière en date, ce mercredi face à Nottingham Forest (1-0), illustre une large palette de problèmes : un mercato estival insuffisant, la pire attaque et la pire défense du championnat, ainsi qu’une grosse instabilité tactique, avec déjà trois entraîneurs, dont un intérimaire, et pourquoi pas un quatrième ou un cinquième pour battre des records. Wolverhampton pourrait même rivaliser avec le plus faible nombre de points en Premier League, fièrement détenu par Derby County (11 points lors de son exercice catastrophique de 2007-2008), ou encore avec le record plus récent du plus grand nombre de défaites (30), détenu par Southampton la saison dernière. Mais il reste encore du chemin à parcourir.

Fiorentina / Hellas Vérone (Italie)

Petit tour en Italie avec la pire cuvée de Serie A. La Fiorentina et le Hellas Vérone, 19 e et 20 e du championnat italien, sont toujours à la recherche de leur première victoire (6 nuls et 7 défaites pour les deux équipes) après 13 journées. De quoi rappeler des heures sombres aux deux clubs transalpins, comme en 2002, lorsque la Fiorentina – alors en faillite – avait été rétrogradée en Serie C après une relégation sportive en Serie B. Comme un destin lié, le Hellas avait également été relégué lors de cette saison 2001-2002, en luttant jusqu’à la dernière journée avant de s’incliner face au Torino (1-0). Une pensée au passage pour Antoine Bernède, ancien Titi parisien (3 matchs avec le PSG), désormais titulaire indiscutable en Vénétie.…

Par Sacha François et Célia Merckens, avec Mohamed Helti pour SOFOOT.com