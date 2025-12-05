 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Benjamin Pavard : l'OM, pour aller où ?
information fournie par So Foot 05/12/2025 à 14:14

Benjamin Pavard : l'OM, pour aller où ?

Benjamin Pavard : l'OM, pour aller où ?

Élément clé de la défense marseillaise depuis le début de la saison, malgré quelques performances en dents de scie, Benjamin Pavard est face à un paradoxe : le choix de l'OM semble être le bon pour sa carrière et son temps de jeu, mais l'équipe de France s'éloigne à six mois du Mondial. La photo d'une saison étrange, alors que le gamin du Nord retrouve Lille, son club formateur, ce vendredi soir (21h).

Plus de neuf ans après son départ en inconnu du LOSC vers Stuttgart, en 2016, Benjamin Pavard va retrouver ce vendredi soir le pré de ses débuts professionnels. Le visage imberbe et les bouclettes n’ont pas changé, au contraire du maillot qui est aujourd’hui teinté en ciel et blanc. Celui qui avait exprimé dans notre magazine (So Foot , numéro 193 ) aimé « connaître une autre suite » avec les Dogues au début de sa carrière, mais qui devait « penser à son temps de jeu » avant tout, revient à Pierre-Mauroy, une carrière étrangère bien remplie (Stuttgart, Bayern Munich et Inter Milan) et une Coupe du monde dans sa besace. Mais qu’en est-il vraiment de son début de saison et de son statut à l’OM, club dans lequel il est venu se refaire la cerise en espérant un été nord-américain ?

Soleil bleu et blanc

L’aventure phocéenne de Pavard a d’abord commencé dans une douce fin d’été. Lui qui annonçait à son arrivée vouloir « montrer (s)a vraie valeur en France » est arrivé à Marseille dans un mois de septembre où les températures maximales ont atteint 28 degrés, ce même chiffre choisi par Benji pour tenir l’arrière-garde marseillaise. Et il n’a pas attendu longtemps pour montrer les muscles, avec un premier but pour son premier match face à Lorient (4-0) puis une série de cinq victoires d’affilée pour l’OM lors de ses six premières rencontres de championnat avec les Olympiens, alors leaders à la huitième journée (et une victoire face au Havre). Bien au-dessus des normales de saison, donc. Un début d’exercice doré et un plan de relance parfait en apparence. Mais c’était sans compter sa non sélection avec l’équipe de France pour le rassemblement d’octobre, auquel il prendra finalement part pour pallier la blessure d’Ibrahima Konaté, en faisant banquette face à l’Islande.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 10 : les losers du début de saison
    Top 10 : les losers du début de saison
    information fournie par So Foot 05.12.2025 15:20 

    À force de scruter le haut des classements, on en oublierait presque les clubs pour qui la saison 2025-2026 n’a pas encore démarré. Engloutis, dépassés, pas au niveau (ou très malchanceux), bienvenue dans le cercle très fermé des équipes qui n’ont rien à célébrer ... Lire la suite

  • Sepp Blatter dézingue son « successeur » Gianni Infantino
    Sepp Blatter dézingue son « successeur » Gianni Infantino
    information fournie par So Foot 05.12.2025 14:27 

    L’hôpital qui se fout de la charité. Sepp Blatter ne dit plus « Infantino », il dit « mon successeur » . Comme on parle d’un enfant ingrat ou d’un roi fou. Depuis son salon de Zurich, l’ancien patron de la FIFA, blanchi mais toujours revanchard, allume le lance-flammes ... Lire la suite

  • Au fait, à quelle heure commence (vraiment) le tirage au sort du Mondial ?
    Au fait, à quelle heure commence (vraiment) le tirage au sort du Mondial ?
    information fournie par So Foot 05.12.2025 14:09 

    Il y a tirage et tirage. Si la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 est prévu pour 18 heures ce vendredi 5 décembre , et à suivre ici, nul doute qu’il faudra attendre un peu avant que ne soient enfin tirées ces satanées boules. Habituée des discours ... Lire la suite

  • Le président français Emmanuel Macron à l'université de Sichuan, à Chengdu, en Chine, le 5 décembre 2025 ( POOL / Sarah Meyssonnier )
    "Ne cédez pas aux sirènes de la division", lance Macron à la fin de son voyage en Chine
    information fournie par AFP 05.12.2025 12:38 

    "Ne cédez pas aux sirènes de la division" : le président français Emmanuel Macron a achevé vendredi sa visite d'Etat en Chine sur un message choc à des étudiants, après une séquence plus intimiste avec son homologue Xi Jinping et la promesse de l'arrivée de nouveaux ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank