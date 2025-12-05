Benjamin Pavard : l'OM, pour aller où ?

Élément clé de la défense marseillaise depuis le début de la saison, malgré quelques performances en dents de scie, Benjamin Pavard est face à un paradoxe : le choix de l'OM semble être le bon pour sa carrière et son temps de jeu, mais l'équipe de France s'éloigne à six mois du Mondial. La photo d'une saison étrange, alors que le gamin du Nord retrouve Lille, son club formateur, ce vendredi soir (21h).

Plus de neuf ans après son départ en inconnu du LOSC vers Stuttgart, en 2016, Benjamin Pavard va retrouver ce vendredi soir le pré de ses débuts professionnels. Le visage imberbe et les bouclettes n’ont pas changé, au contraire du maillot qui est aujourd’hui teinté en ciel et blanc. Celui qui avait exprimé dans notre magazine (So Foot , numéro 193 ) aimé « connaître une autre suite » avec les Dogues au début de sa carrière, mais qui devait « penser à son temps de jeu » avant tout, revient à Pierre-Mauroy, une carrière étrangère bien remplie (Stuttgart, Bayern Munich et Inter Milan) et une Coupe du monde dans sa besace. Mais qu’en est-il vraiment de son début de saison et de son statut à l’OM, club dans lequel il est venu se refaire la cerise en espérant un été nord-américain ?

Soleil bleu et blanc

L’aventure phocéenne de Pavard a d’abord commencé dans une douce fin d’été. Lui qui annonçait à son arrivée vouloir « montrer (s)a vraie valeur en France » est arrivé à Marseille dans un mois de septembre où les températures maximales ont atteint 28 degrés, ce même chiffre choisi par Benji pour tenir l’arrière-garde marseillaise. Et il n’a pas attendu longtemps pour montrer les muscles, avec un premier but pour son premier match face à Lorient (4-0) puis une série de cinq victoires d’affilée pour l’OM lors de ses six premières rencontres de championnat avec les Olympiens, alors leaders à la huitième journée (et une victoire face au Havre). Bien au-dessus des normales de saison, donc. Un début d’exercice doré et un plan de relance parfait en apparence. Mais c’était sans compter sa non sélection avec l’équipe de France pour le rassemblement d’octobre, auquel il prendra finalement part pour pallier la blessure d’Ibrahima Konaté, en faisant banquette face à l’Islande.…

