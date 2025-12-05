Sepp Blatter dézingue son « successeur » Gianni Infantino
L’hôpital qui se fout de la charité.
Sepp Blatter ne dit plus « Infantino », il dit « mon successeur » . Comme on parle d’un enfant ingrat ou d’un roi fou. Depuis son salon de Zurich, l’ancien patron de la FIFA, blanchi mais toujours revanchard, allume le lance-flammes pour The Telegraph : « Il a disparu… Il est dans une sphère où demain il organisera le football dans la stratosphère ». Pas sûr que l’idée plaise à Thomas Pesquet.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
