 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arsène Wenger a des arguments pour défendre le Mondial à 48 équipes
information fournie par So Foot 05/12/2025 à 15:54

Arsène Wenger a des arguments pour défendre le Mondial à 48 équipes

Arsène Wenger a des arguments pour défendre le Mondial à 48 équipes

De l’argumentation qui argumente.

Directeur du développement du football mondial à la FIFA, Arsène Wenger est revenu sur l’élargissement de la Coupe du monde à 48 équipes ce jeudi lors d’une table ronde.…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Paulo Fonseca parle de son retour sur le banc et d'un souvenir marquant
    Paulo Fonseca parle de son retour sur le banc et d'un souvenir marquant
    information fournie par So Foot 05.12.2025 16:39 

    Heeeee’s backkkkkk. Neuf mois plus tard, Paulo Fonseca va enfin retrouver son banc lyonnais en Ligue 1. « Ça a été une période difficile, mais je pense qu’on a fait une bonne gestion durant ces neuf mois. C’est un retour à la normale. Beaucoup de choses m’ont manqué ... Lire la suite

  • Le président français Emmanuel Macron à l'université du Sichuan, le 5 décembre 2025 à Chengdu, en Chine ( POOL / Sarah Meyssonnier )
    "Ne cédez pas aux sirènes de la division", lance Macron à la fin de son voyage en Chine
    information fournie par AFP 05.12.2025 16:28 

    "Ne cédez pas aux sirènes de la division" : le président français Emmanuel Macron a achevé vendredi sa visite d'Etat en Chine sur un message choc à des étudiants, après une séquence plus intimiste avec son homologue Xi Jinping et la promesse de l'arrivée de nouveaux ... Lire la suite

  • Luis Enrique voit du positif dans la deuxième place du PSG
    Luis Enrique voit du positif dans la deuxième place du PSG
    information fournie par So Foot 05.12.2025 15:43 

    Rien ne sert de partir à point, il vaut mieux courir. Le RC Lens mène la danse. Après quinze journées de championnat, les Sang et Or font la course en tête en Ligue 1, avec un point d’avance sur le Paris Saint-Germain. Une situation qui n’inquiète pas le coach ... Lire la suite

  • Top 10 : les losers du début de saison
    Top 10 : les losers du début de saison
    information fournie par So Foot 05.12.2025 15:20 

    À force de scruter le haut des classements, on en oublierait presque les clubs pour qui la saison 2025-2026 n’a pas encore démarré. Engloutis, dépassés, pas au niveau (ou très malchanceux), bienvenue dans le cercle très fermé des équipes qui n’ont rien à célébrer ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank