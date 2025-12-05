Luis Enrique voit du positif dans la deuxième place du PSG

Rien ne sert de partir à point, il vaut mieux courir.

Le RC Lens mène la danse. Après quinze journées de championnat, les Sang et Or font la course en tête en Ligue 1, avec un point d’avance sur le Paris Saint-Germain. Une situation qui n’inquiète pas le coach Luis Enrique : « C’est une motivation pour nous ne tant qu’équipe, a affirmé l’entraineur parisien en conférence de presse. On est très motivés, pas énervés. On verra sur toute la saison qui est la meilleure équipe, en ce moment c’est clairement Lens. » …

CDB pour SOFOOT.com