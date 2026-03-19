Top 10 : j’ai laissé une partie de mon corps sur le terrain

Top 10 : j’ai laissé une partie de mon corps sur le terrain

Le football est un sport de gentlemen pratiqué par des brutes. Certains en doutent, pourtant le nombre de joueurs qui ont dit au revoir à une partie de leur corps lors d'une partie ne se compte même pas sur l'intégralité des doigts de nos deux mains. En encore moins celles de Noa Lang, qui a laissé un pouce dans la bataille d'Anfield ce mercredi.

Le pouce de Lang

Une reconversion en capitaine crochet pour le jeune Noa Lang est certainement envisageable. Ce mercredi soir face à Liverpool, le Néerlandais disait adieu à une moitié de son pouce quand, en fin de course, le jeune attaquant glissait et se rattrapait sur un panneau publicitaire d’Anfield. Résultat : une partie de pouce en moins, un bandage pour plusieurs saisons et l’impossibilité de rentrer en stop.

I saw this live at Anfield & it's still in my head. G0d 💔 pic.twitter.com/gHNmxdSmD5…

Par Adrien Radulovic pour SOFOOT.com