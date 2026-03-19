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Rosenior a trouvé la taupe de Chelsea
information fournie par So Foot 19/03/2026 à 18:01

Rosenior a trouvé la taupe de Chelsea

Rosenior a trouvé la taupe de Chelsea

Au taupe du hip-hop. Quelques jours après la déroute en C1, Liam Rosenior s’est exprimé en conférence de presse au sujet d’une taupe au sein de son vestiaire . Ce mercredi, le tacticien des Blues a découvert que quelques heures avant le choc, s a liste des titulaires avait déjà atterri entre les mains de journalistes , révélant notamment la titularisation de Trevoh Chalobah et Jorrel Hato.

Rien de méchant

L’inspecteur Rosenior a donc mené l’enquête : « Nous savons qui c’est. Et il n’y a aucune intention malveillante envers moi ou l’équipe. Nous savons d’où cela vient et nous avons réglé le problème. » L’affaire semble bouclée même si l’ancien coach de Strasbourg n’a pas donné plus de détails. Et il semblerait que les fuites d’informations ne proviennent ni d’un joueur ni d’un membre du personnel.

AR pour SOFOOT.com

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