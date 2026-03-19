La même recette pour Paulo Fonseca avant OL-Celta

Rebelote ! Malgré trois retours offensifs avec ceux de Malick Fofana, Pavel Šulc et Afonso Moreira, Paulo Fonseca a choisi d’aligner exactement le même onze qu’au match aller pour défier le Celta de Vigo à domicile en huitièmes retour de Ligue Europa. Ce qui veut dire que l’entraîneur de l’OL renouvelle sa confiance en Roman Yaremchuk et Endrick en attaque, et en Steeve Kango, jeune latéral droit lancé en pro la semaine dernière en Galice.

🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter le Celta de Vigo en 1/8 de finale retour d'Europa League 👊🔴🔵#OLCelta pic.twitter.com/86kxQk87wl…

TJ pour SOFOOT.com