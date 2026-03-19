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La Nouvelle-Calédonie a un invité d'honneur dans sa liste
information fournie par So Foot 19/03/2026 à 17:58

La Nouvelle-Calédonie a un invité d'honneur dans sa liste

La Nouvelle-Calédonie a un invité d'honneur dans sa liste

Une liste pour l’histoire, à moins que l’histoire est déjà dans cette liste. La Nouvelle-Calédonie pourra compter sur Angelo Fulgini en vue du tournoi de barrage intercontinental pour la Coupe du monde 2026. Le milieu de terrain de 29 ans , qui a choisi de représenter la sélection calédonienne, fait partie de la liste des 26 joueurs convoqués pour la trêve internationale dévoilée ce jeudi.

🚨🇳🇨 La liste de la Nouvelle-Calédonie pour le barrage vs Jamaïque 🇯🇲 Passé par les Espoirs français, Angers ou Lens, Angelo Fulgini est appelé pour la première fois (Al-Taawoun 🇸🇦) 12 joueurs évoluent dans les divisions inférieures françaises et plusieurs en Nouvelle-Calédonie pic.twitter.com/HcBv3jAN6o…

CT pour SOFOOT.com

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