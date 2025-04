information fournie par So Foot • 15/04/2025 à 23:36

Top 10 : et le Real ne remonta pas

Le Real Madrid accueille ce mercredi soir Arsenal en quarts de finale retours de la Ligue des champions. Balayés 3-0 à l’aller, les Madrilènes se persuadent que l’exploit est possible. Mais la Maison-Blanche n’a pas toujours su renverser la situation : la preuve.

2000-2001 : La leçon bavaroise

Demi-finale contre le Bayern Munich (0-1, 2-1)

Tenant du titre, le Real Madrid se présente en demi-finales face au Bayern Munich, qui vient d’éliminer Manchester United, vainqueur en 1999. Les Merengues , pas encore Galactiques, s’inclinent 0-1 à l’aller, sur leur pelouse, à cause d’un but de Giovane Élber peu avant l’heure de jeu. Lors du match retour, le futur Lyonnais complique d’entrée la tâche aux Madrilènes en marquant dès la 8 e minute. Luís Figo égalise dix minutes plus tard pour redonner espoir aux siens, mais à la demi-heure de jeu, Jens Jeremies douche les ambitions des Espagnols.…

