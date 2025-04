information fournie par So Foot • 27/04/2025 à 01:38

Top 10 des tweets « Has Mbappé scored a free-kick »

Top 10 des tweets « Has Mbappé scored a free-kick »

Ce samedi face au FC Barcelone, Kylian Mbappé a inscrit le tout premier coup franc direct de sa carrière, stoppant une série de plus de 500 matchs sans réussite dans l'exercice. Une réalisation qui met fin à bon nombre de vannes sur Internet, notamment celles du célèbre compte X « Has Mbappé scored a free-kick », qui répondait quotidiennement et factuellement à la question. Hommage à ce statisticien du football.

1.

Nope. Day 2814.

— Has Mbappe scored a free-kick ? (@HasKM7scoredaFK) August 16, 2023…

SF pour SOFOOT.com