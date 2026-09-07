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Top 10 : cette célébration, c'est pour toi public
information fournie par So Foot 07/09/2026 à 14:33
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Top 10 : cette célébration, c'est pour toi public

Top 10 : cette célébration, c'est pour toi public

À l'instar de Lautaro Martínez contre Naples ce dimanche, nombreux sont ceux qui ont fait kiffer les supporters après avoir glissé un joli caramel dans les filets adverses. Retour sur les plus iconiques.

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Davide Frattesi

Inter-Barcelone (4-3), 2025. Avant Lautaro, c’est Davide Frattesi qui s’est envolé vers les tifosi pour fêter un pion, et pas n’importe lequel. Demi-finale retour de Ligue des champions entre l’Inter et le Barça, une des meilleures de l’histoire, l’Italien ouvre son pied gauche et offre la qualif’ aux Milanais. Possédé et déchaîné, le type saute sur la barrière et beugle avec le public en liesse. Une libération.…

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com

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